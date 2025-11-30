Скидки
Американский нападающий «Ак Барса» Хмелевски рассказал, как скучает по родителям

Американский нападающий «Ак Барса» Хмелевски рассказал, как скучает по родителям
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски выразил сожаление, что в День матери не может встретиться со своими родителями, которые в данный момент находятся в США.

«Мои родители, к сожалению, далеко, скучаю, конечно, по ним, но всё равно очень приятно видеть всех, когда семьи рядом – это уникальный момент.

Родители приезжают на игру, это всегда запоминающееся событие, особенно для меня, когда они приезжали из Америки – это было очень здорово, поэтому я понимаю, сколько эмоций сейчас у ребят, сколько у них радости и волнения было, что они чувствуют», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

