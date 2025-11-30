Хмелевски — о матче с «Шанхаем»: Билялов молодец, хотелось, чтобы он сыграл «на ноль»

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (4:1) и оценил игру вратаря Тимура Билялова, пропустившего единственную шайбу на последней минуте.

«Хорошо, что выиграли. Была непростая игра, надо было забивать в большинстве. Каждый матч уникален, не было такого, что действуем как-то по-особенному против Шанхая. Главное играть в свой хоккей, были моменты, где мы хорошо играли, но были и где играли плохо.

Билялов – молодец, поддержали его, хотелось, чтобы он сыграл «на ноль». Мы все старались ради этого. Бывает, не стоит расстраиваться, я считаю, он отлично играет, дай бог, будет так же играть и дальше», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.