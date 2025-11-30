Хмелевски — о матче с «Шанхаем»: Билялов молодец, хотелось, чтобы он сыграл «на ноль»
Поделиться
Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (4:1) и оценил игру вратаря Тимура Билялова, пропустившего единственную шайбу на последней минуте.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Кателевский (Дыняк, Фальковский) – 11:41 (5x5) 2:0 Бровкин (Лямкин, Дыняк) – 28:02 (5x5) 3:0 Сафонов (Галимов, Хмелевски) – 52:26 (5x5) 3:1 Джозефс (Кленденинг, Бурмистров) – 59:04 (5x5) 4:1 Дыняк – 59:54 (en)
«Хорошо, что выиграли. Была непростая игра, надо было забивать в большинстве. Каждый матч уникален, не было такого, что действуем как-то по-особенному против Шанхая. Главное играть в свой хоккей, были моменты, где мы хорошо играли, но были и где играли плохо.
Билялов – молодец, поддержали его, хотелось, чтобы он сыграл «на ноль». Мы все старались ради этого. Бывает, не стоит расстраиваться, я считаю, он отлично играет, дай бог, будет так же играть и дальше», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
20:55
-
20:41
-
20:31
-
20:25
-
20:23
-
20:16
-
20:12
-
19:50
-
19:22
-
19:05
-
18:40
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:52
-
15:24
-
15:20
-
15:03
-
15:02
-
14:55
-
14:44
-
14:35
-
14:22
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:28
-
13:15
-
13:08
-
12:58
-
12:50