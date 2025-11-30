Жерар Галлан назвал причины игрового кризиса «Шанхайских Драконов»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал игровой кризис китайской команды, проигравшей четыре матча кряду.

— Насколько принципиальной была игра для Калинюка?

— Калинюк почти не играл за нашу команду, всего несколько матчей, которые мы проиграли. Это не его вина, но результаты пока не очень, поэтому надеемся, что в следующих играх, когда мы вернёмся домой, сможем получше его рассмотреть.

— У вас системный кризис? Поражений больше, чем побед. Нехватка предсезонки?

— Нет, я не считаю, что короткая предсезонка как-то с этим связана. В целом у нас просто выдалось непростое время, считая выезд, нам просто нужно лучше и жёстче играть. Впереди у нас длинная домашняя серия. Мы проведём более 10 матчей дома. Вот там посмотрим», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.