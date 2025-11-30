Скидки
Жерар Галлан назвал причины игрового кризиса «Шанхайских Драконов»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал игровой кризис китайской команды, проигравшей четыре матча кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Кателевский (Дыняк, Фальковский) – 11:41 (5x5)     2:0 Бровкин (Лямкин, Дыняк) – 28:02 (5x5)     3:0 Сафонов (Галимов, Хмелевски) – 52:26 (5x5)     3:1 Джозефс (Кленденинг, Бурмистров) – 59:04 (5x5)     4:1 Дыняк – 59:54 (en)    

— Насколько принципиальной была игра для Калинюка?
— Калинюк почти не играл за нашу команду, всего несколько матчей, которые мы проиграли. Это не его вина, но результаты пока не очень, поэтому надеемся, что в следующих играх, когда мы вернёмся домой, сможем получше его рассмотреть.

— У вас системный кризис? Поражений больше, чем побед. Нехватка предсезонки?
— Нет, я не считаю, что короткая предсезонка как-то с этим связана. В целом у нас просто выдалось непростое время, считая выезд, нам просто нужно лучше и жёстче играть. Впереди у нас длинная домашняя серия. Мы проведём более 10 матчей дома. Вот там посмотрим», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

