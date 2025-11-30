Галлан — о турнирном положении «Шанхая»: после каждого матча мы проверяем статистику

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан высказался о турнирном положении китайской команды, которая занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.

— Кто окажется на девятой строчке в Западной конференции?

— После каждого матча мы проверяем статистику, но я считаю, что ещё много времени до начала плей-офф, и каждый матч ты играешь с хорошей командой. Так что борьба упорная, мы скоро вернёмся домой и будем выигрывать как можно больше матчей.

— Вы брали Бурмистрова для ротации сегодня? Или специально против Казани?

— Да он профи, хороший игрок для нашей команды. Каждый раз, когда он в составе, он нам помогает. Понимаете, нам нужно выбрать 25 игроков на матч. Да, Бурмистров приехал в свой родной город и ему было важно сыграть такой матч.

— Сегодня отмечается день матери. Вы о нём знаете?

— Понятия не имел, честно. Но я всех поздравляю! – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.