Главная Хоккей Новости

Гатиятулин объяснил, почему «Ак Барсу» было важно обыграть «Шанхайских Драконов»

Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу над «Шанхайскими Драконами» (4:1) в День матери.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Кателевский (Дыняк, Фальковский) – 11:41 (5x5)     2:0 Бровкин (Лямкин, Дыняк) – 28:02 (5x5)     3:0 Сафонов (Галимов, Хмелевски) – 52:26 (5x5)     3:1 Джозефс (Кленденинг, Бурмистров) – 59:04 (5x5)     4:1 Дыняк – 59:54 (en)    

— Всех поздравляем с сегодняшней победой, особенно мам. Спасибо за такую эмоциональную акцию от клуба, важно было сегодня победить. Спасибо болельщикам и мамам!

— Что скажете о Дыняке? Раскрылся очень резко как игрок.
— Да мы к этому и стремимся, чтобы четыре звена влияли на результат. У нас нет задачи, чтобы привезти шайбу в зону атаки и сделать вбрасывание, поэтому сегодня хорошо сыграла вся команда. Сегодня игра за Кателевским, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

