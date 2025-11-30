Гатиятулин объяснил, почему «Ак Барсу» было важно обыграть «Шанхайских Драконов»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу над «Шанхайскими Драконами» (4:1) в День матери.

— Всех поздравляем с сегодняшней победой, особенно мам. Спасибо за такую эмоциональную акцию от клуба, важно было сегодня победить. Спасибо болельщикам и мамам!

— Что скажете о Дыняке? Раскрылся очень резко как игрок.

— Да мы к этому и стремимся, чтобы четыре звена влияли на результат. У нас нет задачи, чтобы привезти шайбу в зону атаки и сделать вбрасывание, поэтому сегодня хорошо сыграла вся команда. Сегодня игра за Кателевским, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.