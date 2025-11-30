Скидки
Анвар Гатиятулин рассказал, как относится к дракам хоккеистов «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что положительно относится к дракам хоккеистов казанской команды. В матче с «Шанхайскии Драконами» (4:1) подрался нападающий Никита Дыняк.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Кателевский (Дыняк, Фальковский) – 11:41 (5x5)     2:0 Бровкин (Лямкин, Дыняк) – 28:02 (5x5)     3:0 Сафонов (Галимов, Хмелевски) – 52:26 (5x5)     3:1 Джозефс (Кленденинг, Бурмистров) – 59:04 (5x5)     4:1 Дыняк – 59:54 (en)    

— Как вам вообще история с мамами на трибунах?
— Слушайте, моя мама давно вообще никуда не выезжала из Екатеринбурга. А тут прилетела в Казань, круто. И получилась важная игра для меня. Спасибо ей большое, что она вкладывала в меня, и поздравляю с Днём матери! Понятно, что смотрели пацаны на мам, волновались.

— Что по дракам, разрешаете?
— Да если вовремя, то почему нет? Считаю, что выбрать драку в нужный момент — это сильное качество, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

