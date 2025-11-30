Анвар Гатиятулин рассказал, как относится к дракам хоккеистов «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что положительно относится к дракам хоккеистов казанской команды. В матче с «Шанхайскии Драконами» (4:1) подрался нападающий Никита Дыняк.

— Как вам вообще история с мамами на трибунах?

— Слушайте, моя мама давно вообще никуда не выезжала из Екатеринбурга. А тут прилетела в Казань, круто. И получилась важная игра для меня. Спасибо ей большое, что она вкладывала в меня, и поздравляю с Днём матери! Понятно, что смотрели пацаны на мам, волновались.

— Что по дракам, разрешаете?

— Да если вовремя, то почему нет? Считаю, что выбрать драку в нужный момент — это сильное качество, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.