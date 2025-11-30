Скидки
Хоккей Новости

Александр Овечкин продлил результативную серию до четырёх матчей

Комментарии

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в данный момент проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу столичного клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Перерыв
0 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp)    

На восьмой минуте матча счёт голом в большинстве открыл нападающий «Вашингтона» Том Уилсон, переправивший шайбу после передачи Александра Овечкина. Российский нападающий набирает очки четыре матча подряд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне на счету Овечкина 26 неполных матчей и 24 (11+13) очка.

Комментарии
