Александр Овечкин вышел на чистое 22-е место по числу проведённых игр в НХЛ

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в данный момент проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду принимает «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода счёт 1:0 в пользу столичного клуба. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин проводит свой 1517-й матч в НХЛ.

По количеству сыгранных матчей Овечкин обошёл трёхкратного обладателя Кубка Стэнли американца Мэтта Каллена и вышел на чистое 22-е место. На 21-й строчке рейтинга находится выступающий за «Колорадо Эвеланш» канадский защитник Брент Бёрнс с 1522 матчами в лиге.

Рекордсменом НХЛ по числу матчей в регулярных сезонах является Патрик Марло — 1779. Следующей целью Александра Овечкина из завершивших карьеру игроков является идущий на данный момент на 20-м месте Брэндан Шэнахан (1524).