Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин вышел на чистое 22-е место по числу проведённых игр в НХЛ

Александр Овечкин вышел на чистое 22-е место по числу проведённых игр в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в данный момент проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду принимает «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода счёт 1:0 в пользу столичного клуба. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин проводит свой 1517-й матч в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Перерыв
0 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp)    

По количеству сыгранных матчей Овечкин обошёл трёхкратного обладателя Кубка Стэнли американца Мэтта Каллена и вышел на чистое 22-е место. На 21-й строчке рейтинга находится выступающий за «Колорадо Эвеланш» канадский защитник Брент Бёрнс с 1522 матчами в лиге.

Рекордсменом НХЛ по числу матчей в регулярных сезонах является Патрик Марло — 1779. Следующей целью Александра Овечкина из завершивших карьеру игроков является идущий на данный момент на 20-м месте Брэндан Шэнахан (1524).

Материалы по теме
Видео
Александр Овечкин продлил результативную серию до четырёх матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android