Видео: вратарь «Вашингтона» Томпсон совершил эффектный сейв и спас команду от верного гола

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в данный момент проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду принимает «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода счёт 1:0 в пользу столичного клуба.

На первой минуте матча вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон совершил потрясающее спасение. Игроки «Айлендерс» Мэттью Барзал и Андерс Ли убежали в контратаку на одного защитника. Ли получил передачу и бросал в верхний ближний угол ворот, однако голкипер Томпсон успел смахнуть шайбу ловушкой и сделал кувырок после спасения.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.