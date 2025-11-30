Скидки
Видео: вратарь «Вашингтона» Томпсон совершил эффектный сейв и спас команду от верного гола

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в данный момент проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду принимает «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода счёт 1:0 в пользу столичного клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2-й период
0 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp)    

На первой минуте матча вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон совершил потрясающее спасение. Игроки «Айлендерс» Мэттью Барзал и Андерс Ли убежали в контратаку на одного защитника. Ли получил передачу и бросал в верхний ближний угол ворот, однако голкипер Томпсон успел смахнуть шайбу ловушкой и сделал кувырок после спасения.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Новости. Хоккей
