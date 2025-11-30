Александр Овечкин — лидер «Вашингтона» по первым передачам в текущем сезоне
В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в данный момент проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт второй период — счёт 1:0 в пользу столичного клуба. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей при голе Тома Уилсона в первом периоде.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2-й период
0 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp)
Эта передача стала для Овечкина 13-й в текущем сезоне. Россиянин отдал 12 первых передач из 13 и занимает по этому показателю первое место в «Вашингтоне» в текущем сезоне.
В текущем сезоне на счету Овечкина 26 неполных матчей и 24 (11+13) очка.
