Овечкин до двух очков сократил отставание от Ягра по количеству баллов в большинстве
В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в данный момент проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт второй период — счёт 1:0 в пользу столичного клуба. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей при голе Тома Уилсона в большинстве в первом периоде.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3-й период
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp) 0:2 Уилсон – 33:58 1:2 Хорват (Ли, Пулок) – 53:43 (pp)
На данный момент на счету Овечкина 608 очков в большинстве — 327 голов и 281 результативная передача. Россиянин находится на 11-м месте в истории НХЛ по количеству очков в большинстве. Овечкин на два очка отстаёт от занимающего 10-е место Яромира Ягра (610 очков).
В текущем сезоне на счету Овечкина 26 неполных матчей и 24 (11+13) очка.
