Ведущий защитник «Рейнджерс» Адам Фокс внесён в долгосрочный список травмированных

Ведущий защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс внесён в долгосрочный список травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Это означает, что хоккеист пропустит минимум 10 матчей.

Защитник получил травму верхней части тела во время проигранного матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 1:4. Фокс покинул площадку за 12:57 до конца третьего периода после того, как Брэндон Хагель провёл против него силовой приём у борта. Фокс покинул площадку, держась за левую руку.

В текущем сезоне Адам Фокс набрал 26 очков — забил три гола и отдал 23 результативные передачи в 27 играх и проводит на льду в среднем 23:50.