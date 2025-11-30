Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Сорокин грубо ошибся, отдав пас на клюшку Уилсона, который забил гол в пустые ворота

Илья Сорокин грубо ошибся, отдав пас на клюшку Уилсона, который забил гол в пустые ворота
Комментарии

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в данный момент проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду принимает «Вашингтон Кэпиталз». После второго периода счёт 2:0 в пользу столичного клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3-й период
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp)     0:2 Уилсон – 33:58     1:2 Хорват (Ли, Пулок) – 53:43 (pp)    

В середине второго периода грубую ошибку совершил российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин. Вратарь поехал за шайбой за ворота и отдал передачу точно на клюшку сопернику, которым оказался нападающий «Вашингтона» Том Уилсон. Форвард столичного клуба без проблем отправил шайбу в пустые ворота и оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Материалы по теме
Александр Овечкин вышел на чистое 22-е место по числу проведённых игр в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android