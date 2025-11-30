Илья Сорокин грубо ошибся, отдав пас на клюшку Уилсона, который забил гол в пустые ворота

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в данный момент проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду принимает «Вашингтон Кэпиталз». После второго периода счёт 2:0 в пользу столичного клуба.

В середине второго периода грубую ошибку совершил российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин. Вратарь поехал за шайбой за ворота и отдал передачу точно на клюшку сопернику, которым оказался нападающий «Вашингтона» Том Уилсон. Форвард столичного клуба без проблем отправил шайбу в пустые ворота и оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.