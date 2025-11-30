Скидки
«Рейнджерс» вызвали из АХЛ бывшего голкипера ЦСКА Спенсера Мартина

«Нью-Йорк Рейнджерс» вызвал из АХЛ бывшего голкипера ЦСКА Спенсера Мартина, сообщает пресс-служба клуба. В середине ноября с вратарём был подписан двухлетний контракт и Мартин был отправлен в фарм-клуб «Хартфорд» в АХЛ.

5 ноября 2025 года ЦСКА отправил 30-летнего Мартина в список отказов, откуда за 48 часов его мог забрать любой клуб лиги. Мартин покинул ЦСКА 11 ноября 2025 года. В текущем сезоне голкипер провёл за армейский клуб 14 матчей, в которых одержал пять побед с 90,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,69. На счету голкипера 66 матчей в НХЛ в составе «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролины Харрикейнз».

