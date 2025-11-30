Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 30 ноября 2025 года

Сегодня, 30 ноября, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 30 ноября 2025 года:

«Динамо-Алтай» – «Барс» — 2:3;

«Кристалл» – «Омские Крылья» — 2:1;

СКА-ВМФ – ХК «Норильск» — 4:0;

«Челны» – ХК «Тамбов» — 1:3;

«Динамо» СПб – «Сокол» — 2:1;

«Нефтяник» – «Ростов» — 3:2 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 49 очков в 30 матчах. Второе место занимает «Югра» с 48 очками после 29 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (41 очко в 29 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.