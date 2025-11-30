Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 30 ноября 2025 года

Сегодня, 30 ноября, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 30 ноября 2025 года:

«Мамонты Югры» – МХК «Спартак» — 4:1;

МХК «Атлант» – «Амурские Тигры» — 4:3 ОТ;

«АКМ-Юниор» – «Тайфун» — 1:0;

ХК «Капитан» – «Сахалинские Акулы» — 4:2;

«Динамо-Шинник» – «Стальные Лисы» — 3:0.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 46 очками после 26 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 28 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.