Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Айлендерс – Вашингтон Кэпиталз, результат матча 30 ноября 2025, счет 1:4, НХЛ 2025/2026

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» с Сорокиным в воротах
Аудио-версия:
В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу столичного клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp)     0:2 Уилсон – 33:58     1:2 Хорват (Ли, Пулок) – 53:43 (pp)     1:3 Протас (Уилсон, Рой) – 58:49     1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29    

На восьмой минуте матча счёт голом в большинстве открыл нападающий «Вашингтона» Том Уилсон, переправивший шайбу после передачи Александра Овечкина. Российский нападающий набирает очки четыре матча подряд. В середине второго периода грубую ошибку совершил российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин, подаривший шайбу Уилсону, оформившему дубль. В середине третьего периода Бо Хорват размочил счёт. Голами в пустые ворота в концовке матча отметились Алексей Протас и Александр Овечкин.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз» в ночь на 3 декабря. «Айлендерс» в этот день встретятся с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

