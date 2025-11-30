Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» с Сорокиным в воротах

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу столичного клуба.

На восьмой минуте матча счёт голом в большинстве открыл нападающий «Вашингтона» Том Уилсон, переправивший шайбу после передачи Александра Овечкина. Российский нападающий набирает очки четыре матча подряд. В середине второго периода грубую ошибку совершил российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин, подаривший шайбу Уилсону, оформившему дубль. В середине третьего периода Бо Хорват размочил счёт. Голами в пустые ворота в концовке матча отметились Алексей Протас и Александр Овечкин.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз» в ночь на 3 декабря. «Айлендерс» в этот день встретятся с «Тампа-Бэй Лайтнинг».