Рейтинг тренеров КХЛ: Квартальнов тащит Минск на новый уровень, у Галлана и Хартли кризис

Рейтинг тренеров КХЛ: Квартальнов тащит Минск на новый уровень, у Галлана и Хартли кризис
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (2)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
2 (1)Андрей Козырев«Северсталь»
3 (13)Игорь Гришин«Нефтехимик»
4 (4)Ги Буше«Авангард»
5 (3)Андрей Разин«Металлург»
6 (10)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
7 (8)Игорь ЛарионовСКА
8 (17)Алексей Жамнов«Спартак»
9 (5)Алексей Исаков«Торпедо»
10 (9)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
11 (21)Вячеслав Козлов«Динамо» М
12 (7)Леонид Тамбиев«Адмирал»
13 (11)Николай Заварухин«Автомобилист»
14 (22)Рафаэль Рише«Трактор»
15 (15)Игорь НикитинЦСКА
16 (20)Павел Десятков«Лада»
17 (18)Боб Хартли«Локомотив»
18 (6)Александр Андриевский«Амур»
19 (16)Жерар Галлан«Шанхайские Драконы»
20 (14)Дмитрий МихайловХК «Сочи»
21 (12)Ярослав Люзенков«Сибирь»
22 (19)Михаил Кравец«Барыс»
