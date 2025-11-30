Скидки
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин забросил 986 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 30 голов

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). Гол в пустые ворота на последней минуте встречи довёл снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 986 заброшенных шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp)     0:2 Уилсон – 33:58     1:2 Хорват (Ли, Пулок) – 53:43 (pp)     1:3 Протас (Уилсон, Рой) – 58:49     1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29    

На счету Александра Овечкина теперь 909 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 986 шайб в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб: 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 30 шайб.

