Видео 909-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). Гол в пустые ворота на последней минуте встречи довёл снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги до 909 заброшенных шайб.

Овечкин забросил шайбу в пустые ворота за 31 секунду до окончания матча. Россиянин выиграл борьбу за шайбу в середине площадки и убежал к пустым воротам соперника. Передачу на свой счёт записал Энтони Бовиллье.

На счету Александра Овечкина теперь 909 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 986 шайб в НХЛ. В текущем сезоне на счету Овечкина 12 голов.