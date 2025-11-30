Скидки
Хоккей

Видео 909-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). Гол в пустые ворота на последней минуте встречи довёл снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги до 909 заброшенных шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp)     0:2 Уилсон – 33:58     1:2 Хорват (Ли, Пулок) – 53:43 (pp)     1:3 Протас (Уилсон, Рой) – 58:49     1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29    

Овечкин забросил шайбу в пустые ворота за 31 секунду до окончания матча. Россиянин выиграл борьбу за шайбу в середине площадки и убежал к пустым воротам соперника. Передачу на свой счёт записал Энтони Бовиллье.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На счету Александра Овечкина теперь 909 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 986 шайб в НХЛ. В текущем сезоне на счету Овечкина 12 голов.

Александр Овечкин забросил 986 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 30 голов
