Хоккей

Александр Овечкин улучшил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Комментарии

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу столичного клуба. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp)     0:2 Уилсон – 33:58     1:2 Хорват (Ли, Пулок) – 53:43 (pp)     1:3 Протас (Рой, Уилсон) – 58:49     1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29    

Овечкин улучшил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота. Из 909 своих шайб россиянин 68 забросил в пустые ворота — он является рекордсменом НХЛ по этому показателю. На втором месте по этому показателю в истории лиги располагается Уэйн Гретцки, на счету которого 56 голов в пустые ворота.

В текущем сезоне на счету Овечкина 12 голов.

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» с Сорокиным в воротах
