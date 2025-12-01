Александр Овечкин улучшил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу столичного клуба. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке матча.

Овечкин улучшил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота. Из 909 своих шайб россиянин 68 забросил в пустые ворота — он является рекордсменом НХЛ по этому показателю. На втором месте по этому показателю в истории лиги располагается Уэйн Гретцки, на счету которого 56 голов в пустые ворота.

В текущем сезоне на счету Овечкина 12 голов.