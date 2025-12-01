Александр Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по очкам в выездных матчах
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). Россиянин вышел на пятое место в истории НХЛ по очкам в выездных матчах.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp) 0:2 Уилсон – 33:58 1:2 Хорват (Ли, Пулок) – 53:43 (pp) 1:3 Протас (Рой, Уилсон) – 58:49 1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29
Теперь на счету Овечкина 873 очка в выездных матчах, что позволяет россиянину разделить с Роном Фрэнсисом пятое место в списке бомбардиров гостевых матчей в истории лиги. Выше Овечкина в этом списке расположились Стив Айзерман (936 очков в выездных матчах), Яромир Ягр (944), Марк Мессье (1017) и Уэйн Гретцки (1295).
В текущем сезоне на счету Овечкина 25 (12+13) очков в 26 матчах.
