Александр Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по очкам в выездных матчах

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). Россиянин вышел на пятое место в истории НХЛ по очкам в выездных матчах.

Теперь на счету Овечкина 873 очка в выездных матчах, что позволяет россиянину разделить с Роном Фрэнсисом пятое место в списке бомбардиров гостевых матчей в истории лиги. Выше Овечкина в этом списке расположились Стив Айзерман (936 очков в выездных матчах), Яромир Ягр (944), Марк Мессье (1017) и Уэйн Гретцки (1295).

В текущем сезоне на счету Овечкина 25 (12+13) очков в 26 матчах.