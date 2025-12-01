Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин превзошёл рекорд Ягра по голам на выезде в матчах с «Айлендерс»

Овечкин превзошёл рекорд Ягра по голам на выезде в матчах с «Айлендерс»
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свой 29-й гол в гостевых матчах с «Нью-Йорк Айлендерс», обойдя Яромира Ягра (28 голов в 54 играх) и став лучшим по этому показателю в матчах с этим клубом.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp)     0:2 Уилсон – 33:58     1:2 Хорват (Ли, Пулок) – 53:43 (pp)     1:3 Протас (Рой, Уилсон) – 58:49     1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29    

В матче с «Айлендерс» Овечкин забил гол и сделал результативную передачу.

На счету Александра Овечкина теперь 909 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 986 шайб в НХЛ. В текущем сезоне на счету Овечкина 12 голов.

«Вашингтон» продлил победную серию до четырёх матчей. В следующей игре команда встретится с «Лос-Анджелес Кингз».

Материалы по теме
Овечкин вновь забивает! Александр оформил 909-й гол в НХЛ, а ещё отдал чудо-ассист
Видео
Овечкин вновь забивает! Александр оформил 909-й гол в НХЛ, а ещё отдал чудо-ассист
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android