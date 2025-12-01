Овечкин превзошёл рекорд Ягра по голам на выезде в матчах с «Айлендерс»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свой 29-й гол в гостевых матчах с «Нью-Йорк Айлендерс», обойдя Яромира Ягра (28 голов в 54 играх) и став лучшим по этому показателю в матчах с этим клубом.

В матче с «Айлендерс» Овечкин забил гол и сделал результативную передачу.

На счету Александра Овечкина теперь 909 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 986 шайб в НХЛ. В текущем сезоне на счету Овечкина 12 голов.

«Вашингтон» продлил победную серию до четырёх матчей. В следующей игре команда встретится с «Лос-Анджелес Кингз».