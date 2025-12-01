Форвард «Вашингтона» — о грубой ошибке Сорокина: не откажусь от такого подарка
Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал результативную ошибки голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) в матче регулярного чемпионата.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp) 0:2 Уилсон – 33:58 1:2 Хорват (Ли, Пулок) – 53:43 (pp) 1:3 Протас (Рой, Уилсон) – 58:49 1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29
«Не думаю, что у меня когда-либо в карьере был подобный гол — чтобы вратарь так обрезался, отдав передачу в центр. Мне повезло. Думаю, он хотел послать шайбу дальше, а я просто прочитал момент и сумел подставиться. Так что не откажусь от такого подарка», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Вашингтона».
Напомним, в середине второго периода Сорокин совершил грубую ошибку. Вратарь поехал за шайбой за ворота и отдал передачу точно на клюшку сопернику, которым оказался нападающий «Вашингтона» Том Уилсон. Форвард столичного клуба без проблем отправил шайбу в пустые ворота и оформил дубль.
