Главная Хоккей Новости

Чикаго – Анахайм, результат матча 1 декабря 2025, счёт 5:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Передача Левшунова помогла «Чикаго» обыграть «Анахайм», Михеев — без очков
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Готье (Терри, Карлссон) – 00:15     0:2 Целльвегер (Терри, Готье) – 00:47     0:3 Крайдер (Сеннеке, Мактавиш) – 10:25     1:3 Бертуцци (Назар, Бедард) – 17:57 (pp)     2:3 Грин (Бедард, Бураковски) – 26:43     3:3 Дак (Терявяйнен, Левшунов) – 32:33 (pp)     4:3 Бедард – 49:54     5:3 Бедард – 58:05    

В составе «Чикаго» забивали Тайлер Бертуцци, Райан Грин, Колтон Дак и Коннор Бедард (дважды). Белорусский защитник Артём Левшунов отметился результативной передачей. Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями.

За «Анахайм» отличились Каттер Готье, Олен Целльвегер и Крис Крайдер. Российский защитник Павел Минтюков не записал на свой счёт результативных действий.

