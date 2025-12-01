Передача Левшунова помогла «Чикаго» обыграть «Анахайм», Михеев — без очков
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Готье (Терри, Карлссон) – 00:15 0:2 Целльвегер (Терри, Готье) – 00:47 0:3 Крайдер (Сеннеке, Мактавиш) – 10:25 1:3 Бертуцци (Назар, Бедард) – 17:57 (pp) 2:3 Грин (Бедард, Бураковски) – 26:43 3:3 Дак (Терявяйнен, Левшунов) – 32:33 (pp) 4:3 Бедард – 49:54 5:3 Бедард – 58:05
В составе «Чикаго» забивали Тайлер Бертуцци, Райан Грин, Колтон Дак и Коннор Бедард (дважды). Белорусский защитник Артём Левшунов отметился результативной передачей. Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями.
За «Анахайм» отличились Каттер Готье, Олен Целльвегер и Крис Крайдер. Российский защитник Павел Минтюков не записал на свой счёт результативных действий.
