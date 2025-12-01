Передача Левшунова помогла «Чикаго» обыграть «Анахайм», Михеев — без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Чикаго» забивали Тайлер Бертуцци, Райан Грин, Колтон Дак и Коннор Бедард (дважды). Белорусский защитник Артём Левшунов отметился результативной передачей. Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями.

За «Анахайм» отличились Каттер Готье, Олен Целльвегер и Крис Крайдер. Российский защитник Павел Минтюков не записал на свой счёт результативных действий.