Овечкин повторил редкое возрастное достижение, покорявшееся лишь двум легендам НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) забил свой десятый гол в 14 матчах, проведённых в ноябре.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp) 0:2 Уилсон – 33:58 1:2 Хорват (Ли, Пулок) – 53:43 (pp) 1:3 Протас (Рой, Уилсон) – 58:49 1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29
Он стал всего третьим игроком в истории НХЛ в возрасте 40 лет и старше, которому удалось достичь отметки в 10 голов за один календарный месяц. Ранее такого добивались Горди Хоу (11 голов в феврале 1969 года) и Джонни Бусик (10 — в январе 1976 года), сообщает пресс-служба «Вашингтона» со ссылкой на NHLPR.
В матче с «Айлендерс» Овечкин забил гол и сделал результативную передачу. В нынешнем сезоне на счету российского форварда 12 голов и 13 результативных передач в 26 играх.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 декабря 2025
-
03:42
-
03:19
-
02:12
-
01:57
-
01:18
-
00:10
-
00:03
- 30 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:36
-
23:25
-
23:05
-
22:41
-
22:35
-
22:17
-
21:58
-
21:51
-
21:32
-
21:10
-
20:55
-
20:41
-
20:31
-
20:25
-
20:23
-
20:16
-
20:12
-
19:50
-
19:22
-
19:05
-
18:40
-
18:15
-
18:00