Овечкин повторил редкое возрастное достижение, покорявшееся лишь двум легендам НХЛ

Овечкин повторил редкое возрастное достижение, покорявшееся лишь двум легендам НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) забил свой десятый гол в 14 матчах, проведённых в ноябре.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp)     0:2 Уилсон – 33:58     1:2 Хорват (Ли, Пулок) – 53:43 (pp)     1:3 Протас (Рой, Уилсон) – 58:49     1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29    

Он стал всего третьим игроком в истории НХЛ в возрасте 40 лет и старше, которому удалось достичь отметки в 10 голов за один календарный месяц. Ранее такого добивались Горди Хоу (11 голов в феврале 1969 года) и Джонни Бусик (10 — в январе 1976 года), сообщает пресс-служба «Вашингтона» со ссылкой на NHLPR.

В матче с «Айлендерс» Овечкин забил гол и сделал результативную передачу. В нынешнем сезоне на счету российского форварда 12 голов и 13 результативных передач в 26 играх.

