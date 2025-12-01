Овечкин повторил редкое возрастное достижение, покорявшееся лишь двум легендам НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) забил свой десятый гол в 14 матчах, проведённых в ноябре.

Он стал всего третьим игроком в истории НХЛ в возрасте 40 лет и старше, которому удалось достичь отметки в 10 голов за один календарный месяц. Ранее такого добивались Горди Хоу (11 голов в феврале 1969 года) и Джонни Бусик (10 — в январе 1976 года), сообщает пресс-служба «Вашингтона» со ссылкой на NHLPR.

В матче с «Айлендерс» Овечкин забил гол и сделал результативную передачу. В нынешнем сезоне на счету российского форварда 12 голов и 13 результативных передач в 26 играх.