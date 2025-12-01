Скидки
Каролина – Калгари, результат матча 1 декабря 2025, счёт 1:0 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Каролина» в овертайме обыграла «Калгари», Свечников – без очков
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 0
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Элерс (Холл, Уокер) – 62:52    

Победную шайбу забросил Николай Элерс с передачи Тейлора Холла и Шона Уокера. Российский защитник Александр Никишин и Андрей Свечников не отметились результативными действиями.

В составе «Калгари» принимал участие в матче российский защитник Ян Кузнецов.

В следующем матче регулярного чемпионата «Каролина» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Калгари» сыграет с «Нэшвилл Предаторз». Матчи пройдут 5 и 3 декабря соответственно.

