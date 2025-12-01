Скидки
Даллас Старз — Оттава Сенаторз, результат матча 9 декабря 2024, счёт 6:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Даллас» разгромил «Оттаву». Робертсон, Рантанен и Джонстон набрали 10 очков на троих
В ночь с 30 ноября на 1 декабря мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Оттава Сенаторз». Хозяева льда выиграли встречу со счётом 6:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Бурк (Любушкин, Бек) – 21:58     1:1 Сандерсон (Перрон, Казинс) – 28:36     2:1 Робертсон – 29:20     3:1 Джонстон (Рантанен, Робертсон) – 35:33     4:1 Джонстон (Рантанен, Хинц) – 42:52 (pp)     5:1 Бенн (Рантанен, Джонстон) – 47:24     6:1 Джонстон (Хинц, Робертсон) – 55:41 (pp)    

В составе победителей голами отметились Маврик Бурк, Джейсон Робертсон (1+2), Уайатт Джонстон (3+1), Джейми Бенн. Лидер «Старз» Микко Рантанен отдал три результативные передачи в этом матче. Российский защитник Илья Любушкин сделал голевой пас. Единственный гол в составе гостей забил Джейк Сандерсон. Защитник Артём Зуб завершил встречу без набранных очков.

В следующем матче «Старз» встретятся в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Оттава» сыграет на выезде с «Монреаль Канадиенс». Оба матча пройдут 3 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
