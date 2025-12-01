«Даллас» разгромил «Оттаву». Робертсон, Рантанен и Джонстон набрали 10 очков на троих

В ночь с 30 ноября на 1 декабря мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Оттава Сенаторз». Хозяева льда выиграли встречу со счётом 6:1.
В составе победителей голами отметились Маврик Бурк, Джейсон Робертсон (1+2), Уайатт Джонстон (3+1), Джейми Бенн. Лидер «Старз» Микко Рантанен отдал три результативные передачи в этом матче. Российский защитник Илья Любушкин сделал голевой пас. Единственный гол в составе гостей забил Джейк Сандерсон. Защитник Артём Зуб завершил встречу без набранных очков.
В следующем матче «Старз» встретятся в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Оттава» сыграет на выезде с «Монреаль Канадиенс». Оба матча пройдут 3 декабря.
