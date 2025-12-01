40-летний Овечкин догнал Ульмана и приблизился к топ-50 по числу ассистов в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) отдал результативную передачу, которая стала 739-й в его карьере в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp) 0:2 Уилсон – 33:58 1:2 Хорват (Ли, Пулок) – 53:43 (pp) 1:3 Протас (Рой, Уилсон) – 58:49 1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29
Таким образом, капитан «Вашингтона» Овечкин вышел на 52-е место по ассистам в НХЛ, сравнявшись с канадцем Нормом Ульманом. Следующей целью Александра является Дени Потвен (742). Рекордсменом по числу результативных передач в НХЛ является Уэйн Гретцки (1 963).
Кроме передачи в матче с «Айлендерс» Овечкин забил гол. В нынешнем сезоне на счету российского форварда 12 голов и 13 результативных передач в 26 играх.
