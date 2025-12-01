Тренер «Вашингтона» отреагировал на голевую комбинацию с участием Овечкина
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о голевой комбинации с участием российского нападающего столичной команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp) 0:2 Уилсон – 33:58 1:2 Хорват (Ли, Пулок) – 53:43 (pp) 1:3 Протас (Рой, Уилсон) – 58:49 1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29
«В большинстве Уилли [Том Уилсон] и Ови действовали эффективно. Для победы в выездном матче, когда команда не в оптимальной форме, нужно, чтобы сработали несколько факторов — в том числе игра спецбригад и надёжная игра вратаря. Это у нас получилось. «Айлендерс» сдерживал нас в начале встречи, а затем мы неожиданно забили в большинстве и вышли вперёд», — приводит слова Карбери пресс‑служба «Вашингтона».
В матче с «Айлендерс» Овечкин забил гол и сделал результативную передачу.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
