Александр Овечкин опередил Кучерова и стал вторым снайпером сезона НХЛ среди россиян

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» и улучшил свой результат в гонке снайперов среди соотечественников.
Кирилл Капризов продолжает лидировать в списке. Форвард «Миннесоты» забил 17 голов в 26 матчах и уверенно удерживает первое место. На второй позиции располагается Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз». Капитан столичного клуба имеет 12 голов в 26 встречах и опережает ближайших преследователей.
Третьим идёт Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» — у него 11 точных бросков в 23 матчах. Столько же забил и Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс», но он провёл 25 игр.
Пятёрку лучших замыкает Дмитрий Воронков из «Коламбус Блю Джекетс» с 9 голами в 25 матчах.
