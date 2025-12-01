Скидки
Александр Овечкин опередил Кучерова и стал вторым снайпером сезона НХЛ среди россиян

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» и улучшил свой результат в гонке снайперов среди соотечественников.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp)     0:2 Уилсон – 33:58     1:2 Хорват (Ли, Пулок) – 53:43 (pp)     1:3 Протас (Рой, Уилсон) – 58:49     1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29    

Кирилл Капризов продолжает лидировать в списке. Форвард «Миннесоты» забил 17 голов в 26 матчах и уверенно удерживает первое место. На второй позиции располагается Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз». Капитан столичного клуба имеет 12 голов в 26 встречах и опережает ближайших преследователей.

Третьим идёт Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» — у него 11 точных бросков в 23 матчах. Столько же забил и Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс», но он провёл 25 игр.

Пятёрку лучших замыкает Дмитрий Воронков из «Коламбус Блю Джекетс» с 9 голами в 25 матчах.

Сыновья Овечкина посетили раздевалку «Вашингтона»

