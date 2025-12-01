Овечкин обошёл Малкина и приблизился к Панарину в гонке российских бомбардиров НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл результативный матч против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), отметившись голом и результативной передачей, что позволило ему улучшить свои показатели в гонке лучших российских бомбардиров НХЛ, выйдя на четвёртую строчку.

После очередного успешного выступления Овечкин вышел на 25 очков в сезоне (12 голов и 13 передач в 26 матчах), укрепив позиции в топ-5 самых результативных российских игроков лиги.

В обновлённой таблице лидером остаётся Никита Кучеров, на счету которого 32 очка (11+21) в 23 поединках. Всего на одно очко от него отстаёт Кирилл Капризов, набравший 31 очко (17+14) в 26 матчах и сохраняющий статус лучшего российского голеадора.

Артемий Панарин идёт третьим — у форварда «Рейнджерс» 26 очков (8+18) в 27 встречах. Овечкин дышит ему в спину, располагаясь четвёртым.

Пятёрку замыкает Евгений Малкин, набравший 24 очка (6+18) в 24 играх за «Питтсбург».

