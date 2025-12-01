«Просто нечего сказать». Тренер «Айлендерс» Руа отреагировал на поражение от «Вашингтона»
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал поражение своего клуба в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp) 0:2 Уилсон – 33:58 1:2 Хорват (Пулок, Шефер) – 53:43 (pp) 1:3 Протас (Рой, Уилсон) – 58:49 1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29
«Иногда после матчей просто нечего сказать. И сегодня — именно такой случай. Мы сделали всё правильно. У нас было много бросков и много моментов. Но нам не хватило результата. Можно было бы искать оправдания, я понимаю. Стандарт нашей команды — выигрывать хоккейные матчи и поступать правильно, но иногда просто нужно продолжать играть так, как мы играем, и верить, что всё сложится в нашу пользу», — приводит слова Руа официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Кэпиталз» выиграл матч со счётом 4:1.
