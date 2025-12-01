«Просто нечего сказать». Тренер «Айлендерс» Руа отреагировал на поражение от «Вашингтона»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал поражение своего клуба в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».

«Иногда после матчей просто нечего сказать. И сегодня — именно такой случай. Мы сделали всё правильно. У нас было много бросков и много моментов. Но нам не хватило результата. Можно было бы искать оправдания, я понимаю. Стандарт нашей команды — выигрывать хоккейные матчи и поступать правильно, но иногда просто нужно продолжать играть так, как мы играем, и верить, что всё сложится в нашу пользу», — приводит слова Руа официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Кэпиталз» выиграл матч со счётом 4:1.

