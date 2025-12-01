Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Просто нечего сказать». Тренер «Айлендерс» Руа отреагировал на поражение от «Вашингтона»

«Просто нечего сказать». Тренер «Айлендерс» Руа отреагировал на поражение от «Вашингтона»
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал поражение своего клуба в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp)     0:2 Уилсон – 33:58     1:2 Хорват (Пулок, Шефер) – 53:43 (pp)     1:3 Протас (Рой, Уилсон) – 58:49     1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29    

«Иногда после матчей просто нечего сказать. И сегодня — именно такой случай. Мы сделали всё правильно. У нас было много бросков и много моментов. Но нам не хватило результата. Можно было бы искать оправдания, я понимаю. Стандарт нашей команды — выигрывать хоккейные матчи и поступать правильно, но иногда просто нужно продолжать играть так, как мы играем, и верить, что всё сложится в нашу пользу», — приводит слова Руа официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Кэпиталз» выиграл матч со счётом 4:1.

Евгений Кузнецов играет с любителями в Вашингтоне

Материалы по теме
Александр Овечкин опередил Кучерова и стал вторым снайпером сезона НХЛ среди россиян
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android