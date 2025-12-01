Александр Овечкин снова забил в НХЛ, «Реал» не смог обыграть «Жирону». Главное к утру
Гол и ассист российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина помогли его клубу обыграть «Коламбус Блю Джекетс» в НХЛ, «Реал» сыграл вничью с «Жироной» в матче очередного тура Ла Лиги, «Арсенал» и «Челси» поделили очки в центральной встрече 13-го тура АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» с Сорокиным в воротах.
- «Реал» сыграл вничью с «Жироной» в матче Ла Лиги и не смог возглавить турнирную таблицу.
- «Арсенал» не смог победить «Челси» в 13-м туре АПЛ, играя в большинстве с 38-й минуты.
- Александр Овечкин забросил 986 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 30 голов.
- Александр Овечкин опередил Кучерова и стал вторым снайпером сезона НХЛ среди россиян.
- Гол Нереса помог «Наполи» переиграть «Рому» в матче 13-го тура Серии А.
- «Я буду драться с Конором». Чендлер сделал заявление о бое с Макгрегором в Белом доме.
- Лидер НБА «Оклахома» одержала 12-ю победу подряд, переиграв «Портленд». У Авдии трипл-дабл.
- Сафонов может провести первый матч в этом сезоне за «ПСЖ» в грядущем туре — источник.
- «Ждём только одного». Дочь Алдонина эмоционально обратилась на фоне тяжёлой болезни отца.
- Дабл-дабл Дончича и 33 очка Ривза помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан» в НБА.
