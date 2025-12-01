Александр Овечкин снова забил в НХЛ, «Реал» не смог обыграть «Жирону». Главное к утру

Гол и ассист российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина помогли его клубу обыграть «Коламбус Блю Джекетс» в НХЛ, «Реал» сыграл вничью с «Жироной» в матче очередного тура Ла Лиги, «Арсенал» и «Челси» поделили очки в центральной встрече 13-го тура АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня