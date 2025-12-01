Только четырём командам НХЛ Овечкин забил больше, чем «Айлендерс»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл результативный матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), отметившись голом и результативной передачей. Данная заброшенная шайба стала для Александра 46-й в ворота «островитян» в 76 матчах.

Таким образом, «Айлендерс» стали пятой командой, которой Овечкин в НХЛ забивал больше всего. Столько же он забрасывал в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». И только четырём командам североамериканской лиги россиянин забил больше, а именно: «Тампа-Бэй Лайтнинг» (51), «Филадельфии Флайерз» (52), «Каролине Харрикейнз» (53) и «Виннипег Джетс»/«Атланта Трэшерз» (58).

В нынешнем сезоне на счету российского форварда 12 голов и 13 результативных передач в 26 играх.

