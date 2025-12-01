Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Только четырём командам НХЛ Овечкин забил больше, чем «Айлендерс»

Только четырём командам НХЛ Овечкин забил больше, чем «Айлендерс»
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл результативный матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), отметившись голом и результативной передачей. Данная заброшенная шайба стала для Александра 46-й в ворота «островитян» в 76 матчах.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp)     0:2 Уилсон – 33:58     1:2 Хорват (Пулок, Шефер) – 53:43 (pp)     1:3 Протас (Рой, Уилсон) – 58:49     1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29    

Таким образом, «Айлендерс» стали пятой командой, которой Овечкин в НХЛ забивал больше всего. Столько же он забрасывал в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». И только четырём командам североамериканской лиги россиянин забил больше, а именно: «Тампа-Бэй Лайтнинг» (51), «Филадельфии Флайерз» (52), «Каролине Харрикейнз» (53) и «Виннипег Джетс»/«Атланта Трэшерз» (58).

В нынешнем сезоне на счету российского форварда 12 голов и 13 результативных передач в 26 играх.

Материалы по теме
Тренер «Вашингтона» отреагировал на взаимодействия Овечкина с Уилсоном и победу клуба

Лучший снайпер в истории НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android