Только четырём командам НХЛ Овечкин забил больше, чем «Айлендерс»
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл результативный матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), отметившись голом и результативной передачей. Данная заброшенная шайба стала для Александра 46-й в ворота «островитян» в 76 матчах.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp) 0:2 Уилсон – 33:58 1:2 Хорват (Пулок, Шефер) – 53:43 (pp) 1:3 Протас (Рой, Уилсон) – 58:49 1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29
Таким образом, «Айлендерс» стали пятой командой, которой Овечкин в НХЛ забивал больше всего. Столько же он забрасывал в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». И только четырём командам североамериканской лиги россиянин забил больше, а именно: «Тампа-Бэй Лайтнинг» (51), «Филадельфии Флайерз» (52), «Каролине Харрикейнз» (53) и «Виннипег Джетс»/«Атланта Трэшерз» (58).
В нынешнем сезоне на счету российского форварда 12 голов и 13 результативных передач в 26 играх.
