Вратарь «Каролины» Кочетков получил травму новую травму нижней части тела

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков получил травму нижней части тела. Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

26‑летний голкипер не попадал в состав с 18 ноября и пропустил шесть матчей регулярного чемпионата. Сроков возвращения в строй не называют. Отмечается, что это уже вторая серьёзная травма нижней части тела для Кочеткова в текущем сезоне — начало регулярки он также пропустил из‑за подобного повреждения.

В текущем сезоне россиянин провёл пять встреч, одержав четыре победы при проценте отражённых бросков 92,6%. Кочетков идёт на четвёртом месте в истории франшизы «Каролины» по матчам «на ноль».

Материалы по теме Только четырём командам НХЛ Овечкин забил больше, чем «Айлендерс»

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: