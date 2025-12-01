Скидки
Результаты матчей НХЛ на 1 декабря 2025 года

В ночь на 1 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 1 декабря 2025 года:

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Вашингтон Кэпиталз» — 1:4;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Анахайм Дакс» — 5:3;
«Каролина Харрикейнз» – «Калгари Флэймз» — 1:0 ОТ;
«Даллас Старз» – «Оттава Сенаторз» — 6:1.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 42 очками после 25 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 34 очка после 25 встреч.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
