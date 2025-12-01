«Анахайм» впервые в клубной истории забил два гола на первой минуте матча

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:3. «Анахайм» впервые в своей истории забил дважды на первой минуте матча.

Нападающий «Дакс» Каттер Готье открыл счет через 15 секунд после начала игры, защитник Олен Целльвегер удвоил преимущество гостей через 47 секунд после старта встречи.

Ранее лучший результат клуба был установлен в марте 2017 года, когда игроки «Анахайма» забили дважды через 97 секунд после начала игры с «Ванкувером» (4:1).