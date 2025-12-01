Скидки
«Анахайм» впервые в клубной истории забил два гола на первой минуте матча

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:3. «Анахайм» впервые в своей истории забил дважды на первой минуте матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Готье (Терри, Карлссон) – 00:15     0:2 Целльвегер (Терри, Готье) – 00:47     0:3 Крайдер (Сеннеке, Мактавиш) – 10:25     1:3 Бертуцци (Назар, Бедард) – 17:57 (pp)     2:3 Грин (Бедард, Бураковски) – 26:43     3:3 Дак (Терявяйнен, Левшунов) – 32:34 (pp)     4:3 Бедард – 49:55     5:3 Бедард – 58:05    

Нападающий «Дакс» Каттер Готье открыл счет через 15 секунд после начала игры, защитник Олен Целльвегер удвоил преимущество гостей через 47 секунд после старта встречи.

Ранее лучший результат клуба был установлен в марте 2017 года, когда игроки «Анахайма» забили дважды через 97 секунд после начала игры с «Ванкувером» (4:1).

