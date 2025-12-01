Расписание матчей КХЛ на 1 декабря 2025 года

Сегодня, 1 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 1 декабря 2025 года (время московское):

15:30. «Сибирь» – «Барыс»;

19:00. «Северсталь» – «Трактор»;

19:30. «Динамо» М – «Торпедо»;

19:30. ЦСКА – «Салават Юлаев».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 44 очками после 32 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 50 очков после 32 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.