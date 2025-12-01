Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 1 декабря 2025 года

Сегодня, 1 декабря, пройдут восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 1 декабря 2025 года (время — московское):

16:30. «Горняк-УГМК» – «Магнитка»;

16:30. «Челмет» – «Южный Урал»;

17:00. «Молот» – «Звезда»;

17:30. «Ижсталь» – «Торпедо-Горький»;

19:00. «Рязань-ВДВ» – «Рубин»;

19:00. «Дизель» – «Зауралье»;

19:00. АКМ – «Югра»;

19:00. «Олимпия» – «Химик».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 49 очков в 30 матчах. Второе место занимает «Югра» с 48 очками после 29 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (41 очко в 29 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.