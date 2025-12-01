Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 1 декабря 2025 года

Сегодня, 1 декабря, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 1 декабря 2025 года (время московское):

17:30. МХК «Тюменский Легион» – «Чайка»;

18:30. «Спутник» – «Динамо-Карелия»;

18:30. МХК «Спартак МАХ» – «Крылья Советов»;

19:00. «Академия СКА» – МХК «Динамо» Спб.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 46 очками после 26 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 28 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.