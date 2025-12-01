«Сделали козлами отпущения». Пашков — об уходе Кравчука и Ковалёва из «Спартака»

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков высказался об отставке Алексея Ковалёва и Игоря Кравчука из тренерского штаба «Спартака».

– Даже не припомню, когда ещё в КХЛ, грубо говоря, козлами отпущения делали сразу двух ассистентов главного тренера. Кравчук и Ковалёв – серьёзные имена в нашем хоккее, они – не 31-летний канадский мальчик из «Трактора». Когда идут такие громкие отставки, наверное, нужны какие-то пояснения. Со стороны Ковалёва в большом интервью мы их получили – но не со стороны клуба. Странно.

– Что скажете о старте «Спартака»?

– Лично мне отставки непонятны, «Спартак» стартовал неплохо. Особенно если учесть, что потерял двух прошлогодних лидеров – Голдобина и Морозова. Пока от критики «Спартак» спасает то, что на отставки команда отреагировала как «Трактор», но не как «Локомотив». Да, стала меньше забивать, но уделила дополнительное внимание обороне, отсюда лишь одна пропущенная шайба в двух победных матчах. Но, думаю, эти поспешные кадровые ходы на «Спартаке» ещё отразятся. Не думаю, что в лучшую сторону, – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.