Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сделали козлами отпущения». Пашков — об уходе Кравчука и Ковалёва из «Спартака»

«Сделали козлами отпущения». Пашков — об уходе Кравчука и Ковалёва из «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков высказался об отставке Алексея Ковалёва и Игоря Кравчука из тренерского штаба «Спартака».

– Даже не припомню, когда ещё в КХЛ, грубо говоря, козлами отпущения делали сразу двух ассистентов главного тренера. Кравчук и Ковалёв – серьёзные имена в нашем хоккее, они – не 31-летний канадский мальчик из «Трактора». Когда идут такие громкие отставки, наверное, нужны какие-то пояснения. Со стороны Ковалёва в большом интервью мы их получили – но не со стороны клуба. Странно.

– Что скажете о старте «Спартака»?
– Лично мне отставки непонятны, «Спартак» стартовал неплохо. Особенно если учесть, что потерял двух прошлогодних лидеров – Голдобина и Морозова. Пока от критики «Спартак» спасает то, что на отставки команда отреагировала как «Трактор», но не как «Локомотив». Да, стала меньше забивать, но уделила дополнительное внимание обороне, отсюда лишь одна пропущенная шайба в двух победных матчах. Но, думаю, эти поспешные кадровые ходы на «Спартаке» ещё отразятся. Не думаю, что в лучшую сторону, – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Спартак» психанул после позора! Уволил легенду хоккея и ждёт спасения (?) из Америки
«Спартак» психанул после позора! Уволил легенду хоккея и ждёт спасения (?) из Америки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android