«Вашингтон» проиграл лишь один матч в текущем сезоне, когда Овечкин забивал гол

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). В текущем сезоне столичный клуб проиграл лишь 1 матч из 10, когда Овечкин забрасывал шайбу. Также «Кэпиталз» выиграли 14 матчей из 16 в текущем сезоне, когда Овечкин набирал хотя бы одно очко.

Единственное поражение столичного клуба с голом Овечкина пришлось на домашнюю встречу с «Нью-Джерси Дэвилз», в которой «Вашингтон» уступил со счётом 2:3 по буллитам.

Российский нападающий набирает очки четыре матча подряд. Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 25 (12+13) очков в 26 матчах.