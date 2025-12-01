«Вашингтон» проиграл лишь один матч в текущем сезоне, когда Овечкин забивал гол
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). В текущем сезоне столичный клуб проиграл лишь 1 матч из 10, когда Овечкин забрасывал шайбу. Также «Кэпиталз» выиграли 14 матчей из 16 в текущем сезоне, когда Овечкин набирал хотя бы одно очко.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Овечкин, Леонард) – 07:37 (pp) 0:2 Уилсон – 33:58 1:2 Хорват (Пулок, Шефер) – 53:43 (pp) 1:3 Протас (Рой, Уилсон) – 58:49 1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29
Единственное поражение столичного клуба с голом Овечкина пришлось на домашнюю встречу с «Нью-Джерси Дэвилз», в которой «Вашингтон» уступил со счётом 2:3 по буллитам.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Грицюк (Хьюз, Коттер) – 05:05 (pp) 0:2 Хьюз (Диллон, Братт) – 17:46 1:2 Макмайкл (Овечкин, Чикран) – 41:00 2:2 Овечкин (Макмайкл, Строум) – 48:29 2:3 Немец – 65:00
Российский нападающий набирает очки четыре матча подряд. Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 25 (12+13) очков в 26 матчах.
