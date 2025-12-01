Андрей Назаров отреагировал на лидерство минского «Динамо» в Западной конференции КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров оценил игру минского «Динамо», которое на данный момент возглавляет Западную конференцию КХЛ.

«Нынешний регулярный чемпионат получается одним из самых интересных и конкурентоспособных за всю историю лиги. Например, минское «Динамо» в последних 15 матчах потерпело лишь два поражения, заслуженно выйдя на первое место в Западной конференции. Отличный показатель. Это говорит о том, что хоккей развивается семимильными шагами и в России, в братской нам Беларуси. Думаю, что в плей-офф минчане здорово пошумят. Все предпосылки для этого имеются.

Сейчас в КХЛ наступает ответственный отрезок, командам и хоккеистам нужно максимально выложиться, постараться набрать максимум очков и обойтись без травм, потому что затем всех нас ждёт пауза на Кубок Первого канала. Этот турнир очень популярен, в нынешнем году он пройдёт в Новосибирске — одном из самых хоккейных городов нашей родины. Думаю, что можно в будущем организовать и второй турнир для национальных команд, определив под него небольшую паузу в календаре КХЛ», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.