Игорь Ларионов рассказал, хватает ли ему времени заниматься винным бизнесом

Игорь Ларионов рассказал, хватает ли ему времени заниматься винным бизнесом
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что у него нет времени на винный бизнес из-за плотного графика работы. Специалист является учредителем компании по производству вина IL Triple Overtime Wine Company.

– Остаётся ли у вас при нынешней работе время на то, чтобы заниматься вашим давним увлечением – винным бизнесом? Год назад вы говорили, что из-за санкций он у вас встал на паузу.
– Времени у меня на это абсолютно нет, потому что за те три года ничего не поменялось. У меня всё время связано только с командой, игрой, ребятами, коллективом и, конечно, с городом.

– Вы ещё говорили, что ваше вино, образно говоря, едет из Америки в Россию. Доехало ли оно в итоге?
– Скажу честно, пока ещё нет, оно в пути. Это моя личная коллекция, она уже в Европе и, надеюсь, через месяц-полтора окажется дома, – цитирует Ларионова ТАСС.

