Вратарь «Барыса» Никита Бояркин показал свой новый шлем

Вратарь «Барыса» Никита Бояркин показал свой новый шлем в клубных цветах с изображением снежного барса. 27-летний голкипер ещё не дебютировал в текущем сезоне. В марте Бояркин перенёс операцию на крестообразных связках и выбыл на срок до полугода.

Всего в прошлом сезоне без учёта этой игры казахстанский голкипер провёл 37 матчей, в которых отражал 92,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,45. В последних двух матчах «Барыса» Бояркин попадал в заявку команды в качестве запасного вратаря.

В следующем матче казахстанская команда сыграет в Новосибирске с местной «Сибирью». Встреча пройдёт 1 декабря.

