Главная Хоккей Новости

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о возможном возвращении в КХЛ

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о возможном возвращении в КХЛ. Контракт 34-летнего форварда с клубом из Нью-Йорка с кэпхитом $ 11,6 млн действует до завершения сезона-2025/2026. Недавно в соцсети недовольные игрой россиянина болельщики «Рейнджерс» призвали Панарина вернуться в КХЛ.

«Никогда нельзя говорить наверняка. Прямо сейчас мне трудно что-то об этом сказать. Это и правда сложный вопрос. Я не могу загадывать наперёд, в жизни всё может сложиться по-разному», – приводит слова Панарина NY Post.

34-летний россиянин в нынешнем сезоне сыграл 27 матчей и набрал 26 (8+18) очков.

