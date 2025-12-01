Скидки
КХЛ определила лучших игроков 12-й недели сезона-2025/2026

КХЛ определила лучших игроков 12-й недели сезона-2025/2026
Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 12-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Артём Загидулин («Спартак»), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 0,5 и 98,51% отражённых бросков.

Лучшим защитником признан Григорий Дронов («Трактор»), набравший 4 (2+2) очка в двух играх недели с показателем полезности «+6».

Лучшим нападающим признан Брендан Лайпсик (СКА), набравший 6 (5+1) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+1».

Лучшим новичком впервые в карьере признан защитник Иван Патрихаев (ЦСКА), набравший 1 (1+0) очко в двух играх недели.

Рейтинг тренеров КХЛ: Квартальнов тащит Минск на новый уровень, у Галлана и Хартли кризис
