«Не хотят видеть вылетающие зубы, лужи крови». Ларионов — об изменениях правил в НХЛ

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что Национальная хоккейная лига изменила правила и снизила жёсткость и количество драк в матчах лиги, чтобы звёздные игроки могли лучше проявить себя на площадке. Ларионов выступал в НХЛ с 1989 по 2004 год.

«В 1990-е годы, когда я приехал в НХЛ, я видел очень много крови, драк, травм. Поэтому лига пришла к выводу, что такое не должно продолжаться, потому что она потеряет приток новых молодых игроков. Так как родители, приходящие на матчи с детьми, не хотят видеть побоища, вылетающие зубы, лужи крови и так далее. Поэтому лига приняла решение, что правила должны быть изменены, чтобы игра была более зрелищной, чистой, чтобы игроки со звёздным статусом были более защищены, так как они собирают полные трибуны. Они двигают игру вперёд и в плане бизнеса, и в плане зрелищности», – цитирует Ларионова ТАСС.