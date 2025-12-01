Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев о КХЛ: 40 лет назад побеждали лучших игроков НХЛ, теперь люди из АХЛ дают результат

Плющев о КХЛ: 40 лет назад побеждали лучших игроков НХЛ, теперь люди из АХЛ дают результат
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что со временем уровень хоккея в чемпионате Континентальной хоккейной лиги снизился и теперь здесь являются лидерами североамериканские игроки, которые ранее выступали в АХЛ.

«Для меня это самый больной разговор – люди среднего звена из АХЛ способны дать результат в стране, которая не так давно – лет 40 назад – с запасом побеждала всех лучших игроков НХЛ. Так это говорит об общем уровне КХЛ. Знаете, у нас КХЛ иногда просыпается и говорит о том, как она непредсказуема и как высок её уровень. Так это говорит об общем уровне КХЛ», – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Материалы по теме
Железный занавес убьёт наш хоккей. Почему радоваться неудачам иностранных тренеров глупо
Железный занавес убьёт наш хоккей. Почему радоваться неудачам иностранных тренеров глупо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android