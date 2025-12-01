Плющев о КХЛ: 40 лет назад побеждали лучших игроков НХЛ, теперь люди из АХЛ дают результат

Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что со временем уровень хоккея в чемпионате Континентальной хоккейной лиги снизился и теперь здесь являются лидерами североамериканские игроки, которые ранее выступали в АХЛ.

«Для меня это самый больной разговор – люди среднего звена из АХЛ способны дать результат в стране, которая не так давно – лет 40 назад – с запасом побеждала всех лучших игроков НХЛ. Так это говорит об общем уровне КХЛ. Знаете, у нас КХЛ иногда просыпается и говорит о том, как она непредсказуема и как высок её уровень. Так это говорит об общем уровне КХЛ», – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.